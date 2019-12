Pannelli per riporre i cellulari in classe: l'idea di una scuola di Biella

Tutti hanno il cellulare, anche i giovanissimi, che non riescono a separarsene neanche a scuola. Capita, quindi, che messaggini e telefonate arrivino durante le ore di lezione, distraendo compagni e insegnati. Ecco che l’Istituto di istruzione superiore Bona di Biella ha avuto un'idea geniale per limitare l'uso dello smartphone in classe. All'entrata di ogni aula, gli insegnanti hanno attaccato alla parete un pannello, con una serie di tasche numerate, all'interno delle quali i ragazzi devono riporre il telefono.

A onor del vero, l'idea è stata "copiata" da una scuola olandese, a cui una dirigente ha fatto visita in Erasmus. I telefonini, quindi, vengono riposte nelle relative tasche. Gli alunni possono riprenderli o durante l'intervallo o a fine lezioni. Ovviamente, è d'obbligo lasciarli spenti o quantomeno silenziosi.

Gli alunni della scuola di Biella non sono stati molto contenti all'inizio: è difficile, infatti, allontanare i ragazzi dal loro prezioso device, che contiene praticamente tutta la loro vita. Passato un po' di tempo, però gli studenti hanno capito che è giusto consegnare gli smartphone durante le lezioni.