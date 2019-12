Brad Pitt: "Sono ancora single"

In un'intervista al New York Times, Brad Pitt ha dichiarato di essere single e di esserlo sempre stato dopo il divorzio da Angelina Jolie. In questi anni gli avevano attribuito molte storie con donne famose o meno. Tra i nomi che circolavano, c'erano: la professoressa Neri Oxman, la designer di gioielli Sat Hari Khalsa e, più di recente, la collega Alia Shawkat. "Tutto falso" secondo Brad Pitt. E continua: "Ho trascorso la maggior parte degli anni ’90 a nascondermi e a fumare erba. Ero troppo a disagio con tutta l’attenzione che sentivo sempre su di me. Poi ho capito che non dovevo farmi imprigionare. Ora esco e vivo la vita.

Pitt, che compirà tra pochi giorni 56 anni, racconta che con l'avanzare degli anni ha imparato a lasciar fluire le sue emozioni: "Non ho pianto per vent’anni, adesso invece mi commuovo spesso. Oggi mi ritrovo commosso davanti ai miei figli, agli amici, a certe notizie. Credo sia un buon segno". In passato l'attore aveva anche raccontato la sua dipendenza dall'alcol e il fatto di esserne uscito per amore dei suoi figli.