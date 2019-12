L’incredibile storia del “cavallo attore” che si finge morto per non essere cavalcato

Esistono cavalli irrequieti che si imbizzarriscono non appena qualcuno si avvicina loro, e poi esiste un cavallo talmente pigro che pur di non essere cavalcato si finge morto.

Sembra incredibile, eppure quella del “cavallo attore” è una storia vera (forse): in queste ore sta facendo il giro del web un video che arriva dalla Corea del Sud e mostra un cavallo di nome Jingang che sembra proprio non volersi far cavalcare. Non appena il suo padrone prova a montarci sopra, infatti, l’equino si butta a terra, fingendosi morto.

Queste immagini sono davvero esilaranti, anche se hanno suscitato qualche dubbio tra gli utenti del web: è tutto vero oppure Jingang è stato appositamente addestrato a reagire così quando qualcuno prova a cavalcarlo? Tutto è possibile, così come che sia semplicemente una trovata simpatica per attrarre i turisti. In ogni caso, bisogna dire che come attore Jingang è davvero molto bravo.