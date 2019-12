Edelfa Chiara Masciotta fa vedere le cicatrici dopo il grave incidente

Tanta paura per Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia nel 2005, investita il 19 novembre da un'auto in Corso Matteotti, in pieno centro a Torino. Ha riportato diverse ferite e traumi, soprattutto al setto nasale. Sui social e in particolare sul suo account Instagram, ha mostrato per la prima volta i segni dell'incidente. Senza trucco e ancora con le cicatrici, Edelfa Chiara sembra aver reagito con ironia, vedendo il commento alla foto.

Visualizza questo post su Instagram ...e niente non sapevo dove mettere la bottiglia! Un post condiviso da ECM (@edelfa_chiara_masc) in data: 11 Dic 2019 alle ore 12:37 PST

Edelfa Chiara, moglie del calciatore della Salernitana Alessandro Rosina, è stata ricoverata al Cto di Chivasso, nel reparto di otorinolaringoiatria dove è stata operata al setto nasale, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Repubblica. "Il mio naso era messo davvero male" ha detto Edelfa Chiara Masciotta. I suoi follower si sono subito spesi in complimenti e in auguri di pronta guarigione, dimostrando tanto affetto per lei dopo il grande spavento. La sua carriera come attrice e modella è iniziata con la vittoria del concorso Miss Italia nel 2005, dove fu incoronata dall'attore Bruce Willis in veste di presidente di giuria.