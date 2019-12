5.000 € a settimana per diventare assaggiatrici di caffè in un castello scozzese

Per chi ama il caffè questo è certamente il lavoro dei sogni: trascorrere le giornate sorseggiando ottimo caffè in un meraviglioso castello scozzese, coccolate e riverite.

A pubblicare questo annuncio alla ricerca della perfetta «Coffee Queen» è stato il marchio Gevalia. La richiesta per i candidati è di trasferirsi per una settimana nel Carlowrie Castle a Edimburgo, in Scozia. Il compito della persona cercata consiste esclusivamente nel sorseggiare caffè.

Intanto, però, si potrà anche godere di un trattamento da regina, perché, oltre ad un compenso di 5 mila euro, sono compresi anche spa, cene extra lusso, vitto e alloggio.

Per candidarsi c'è tempo fino al 21 dicembre: oltre al proprio curricuum, però, la candidata dovrà convincere il responsabile delle selezioni spiegando (con un testo da almeno 250 caratteri) perché ritiene di essere una regina del caffè.