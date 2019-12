Rubati 60 milioni di euro in casa dell'ereditiera Tamara Ecclestone

Furto in casa della modella ed ereditiera Tamara Ecclestone. La figlia dell'ex magnate della Formula 1 Bernie Ecclestone è stata vittima dei ladri, che si sono portati via beni per un valore di 60 milioni di euro. La sua villa di Londra è stata letteralmente svaligiata. La donna era appena partita per le vacanze di Natale in Lapponia e nella sua abitazione non c'era nessuno di fidato. Anche se la residenza, che conta la bellezza di 57 stanze, era sorvegliata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, i ladri sono riusciti ad entrare.

I malviventi hanno fatto irruzione nella casa dal giardino sul retro e per uscire hanno usato una finestra, eludendo in questo modo la ronda di sicurezza. Il colpo da 60 milioni di euro riguarda soprattutto gioielli, alcuni quali dal gran valore affettivo, oltre che economico. Nella refurtiva anche un un bracciale di Cartier da 80mila sterline, regalatole dal marito. Tamara ha riferito alla stampa di essere devastata.

La Polizia sta indagando. Ancora non c'è nessun sospettato: probabilmente i ladri sono stati aiutati dall'interno, perché il furto è avvenuto in pochissimo tempo.