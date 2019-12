80enne lasciata in ospizio prepara 500 regali di Natale per i bisognosi

Il suo nome è Fran Clark, ha 80anni, è originaria di Hengrove (Bristol) ed è considerata un vero e proprio Babbo Natale. La nonnina, infatti, da quando è entrata in casa di riposo, ha pensato di impiegare il suo tempo per le persone bisognose.

Fran ha raccontato: «Quando vivevo a casa mia mio figlio viveva di fronte a me, quindi lui e i miei nipoti venivano a trovarmi tutti i giorni ma una volta che mi sono trasferita in casa di riposo non sono più venuti così spesso e mi sentivo sola e annoiata».

È stato leggendo un appello in una rivista della chiesa che l'anziana ha avuto questa idea. Così ha cominciato a raccogliere materiale per tutto l'anno: lo fa attraverso raccolte di beneficenza o acquistando oggetti con il suo denaro.

Per gli adulti mette da parte prodotti per l'igiene personale e abiti, per i più piccoli giocattoli, libri e matite colorate. A Natale impacchetta tutto. Ed è un vero lavoro, perché è arrivata a preparare anche 500 doni che poi vengono distribuiti dagli enti di beneficenza. A questo punto la nonnina fa una breve pausa e poi ricomincia a mettere da parte doni per il Natale successivo.

Il suo impegno è così apprezzato che la casa di riposo le ha messo a disposizione un'intera stanza.

Credits photo: mirror.co.uk