Muratore vince 123 milioni di euro ma continua a lavorare... gratis

È il nono più grande vincitore nella storia della lotteria europea. Il suo nome è Steve Thomson, di professione fa il muratore a Selsey, nel West Sussex, e ha vinto la bellezza di 123 milioni di euro alla lotteria inglese. Una vincita record che rimarrà nella storia per come ha reagito lui. Ha deciso, infatti, di non smettere di lavorare. "Ho preso un impegno con i clienti e non posso abbandonarli", ha spiegato in un'intervista. E ha deciso anche un'altra cosa: lavorerà gratis... tanto adesso se lo può permettere. "Vogliamo che tutti trascorrano un Buon Natale", ha detto.

Ha poi continuato: "Quello che abbiamo vinto è anche troppo per la nostra famiglia, ho deciso che saremo generosi: vogliamo aiutare i nostri parenti e i nostri amici, ma anche tante persone che in questo momento si trovano in difficoltà. Vogliamo che sia un buon Natale per tutti, non solo per noi". Davvero un gesto nobile il suo.

La moglie, invece, ha deciso di dimettersi dal suo lavoro di cassiera in un supermarket aperto 24 ore su 24: "Vorrei riposarmi un po', i turni di notte sono stancanti e spesso non riuscivo a passare del tempo coi miei figli. La prima cosa che farò è comprare una nuova casa, più grande".