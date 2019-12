Cane muore di infarto abbraccio al padrone dopo aver sentito di fuochi d'artificio

Ogni anno durante le feste natalizie il problema si ripete. Gli animali soffrono molto e sono spaventati per l'eccessivo rumore dei fuochi d'artificio. Ma può succedere di peggio. In Argentina, per esempio, è diventata virale la foto di un cane morto abbracciato al suo padrone. La causa del decesso è presto detta. L'animale, un boxer di nome Magui, ha avuto un infarto a causa dei fuochi d'artificio a Esquel, nella provincia di Chubu. L'immagine, pubblicata su Facebook da un utente, è stata diffusa dall'organizzazione Adoptá Esterilizá Educá, un gruppo di volontari uniti dall'amore per gli animali che aiutano cani e gatti a trovare casa o a curarsi.

Anche in Italia il problema dei botti di Capodanno è molto serio e i Comuni, da diverso tempo, si sono organizzati per dare il via ad una campagna di sensibilizzazione contro i fuochi d'artificio che spaventano gli animali domestici. Come aiutare quindi i nostri amici durante la notte di Capodanno? Il consiglio è di non lasciarli soli: la nostra presenza è fonte di sicurezza per loro. Attenzione però a non consolarli né proteggerli ad ogni botto: così facendo si rinforza solo la loro paura. Dobbiamo dimostrargli che nonostante il rumore, si continua con indifferenza a fare la vita di tutti i giorni.