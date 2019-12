Stop ai regali confezionati bene: gli scienziati hanno scoperto una cosa incredibile

Uno studio condotto dall’Università del Nevada ci fa sapere che non vale la pena incartare ad arte i regali perché tanto l’effetto sorpresa non è per niente assicurato dall’aspetto impeccabile dei nostri cadeaux. Mettiamo allora fine a inutili stress da pacchetti, visto che i ricercatori universitari hanno dimostrato con un test che il lavoro certosino di confezionamento dei doni non influisce in alcun modo sull’atteggiamento del destinatario nei confronti della sorpresa. Secondo la “teoria della disconferma delle aspettative”, il team ha infatti dimostrato che i pacchetti perfetti non rendono il destinatario più felice delle confezioni che risultano “bruttine” e sciatte.

Sembra anzi che se ricevi un regalo da una persona cara, sei comunque già predisposto in modo amorevole e, anche nel caso di pacchetti “osceni” apprezzi comunque lo sforzo di averci provato. Allo stesso modo capita anche che se ricevi un regalo che sembra incartato dalla regina del bon ton, aumentano le aspettative e l’hype generato potrebbe addirittura sortire l’effetto contrario. “La confezione ordinata accresce le aspettative – dicono i ricercatori – e rende più difficile apprezzare davvero il dono contenuto al suo interno. Quando invece il pacchetto è sciatto, le aspettative sono inferiori e quindi il dono sarà accolto con più sorpresa”. Se anche tu non ami impacchettare i regali, quest’anno sarà il Natale più bello di sempre per te!