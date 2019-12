Testimone picchia la sposa e la coppia divorzia dopo poche ore

Siamo in un paese del Galles, nel Regno Unito, durante un normale ricevimento di nozze. Una coppia si era appena giurata amore eterno e stavano festeggiando tra cibo e musica insieme ad amici e parenti in piena, e apparente, tranquillità. Tutto normale direte voi, e invece no perché a un certo punto il fratello dello sposo, suo testimone di nozze, ha deciso di saltare addosso alla sposa, iniziando a picchiarla. Il risultato è che i due hanno divorziato subito dopo, non superando nemmeno il traguardo delle 24 ore di matrimonio.

Come riferisce il magazine inglese Sun, Steffan Wilson ed Erin Mason-George erano nel bel mezzo del loro ricevimento quando la situazione è degenerata. La sposa avrebbe infatti ha chiesto al fratello dello sposo di andarsene, insieme ad altri membri della famiglia, perché erano troppo ubriachi e molesti. Non deve averla presa molto bene il giovane visto che ha subito risposto in modo aggressivo alla donna, accusando il fratello di aver sbagliato a sposarla.

Subito dopo il ragazzo si è avventato su di lei spingendola a terra e infine trascinandola per il vestito da sposa lungo le scale del locale. La vicenda è accaduta a luglio scorso ma in questi giorni è arrivata la condanna definitiva per aggressione contro l’uomo e, secondo il Sun, la coppia di ex sposini non si è più vista né sentita da quell’infausto giorno.