Per quest'uomo è sempre Natale... lo festeggia ogni giorno dal 1993

Ci sono alcune persone che amano talmente tanto il Natale che non vedono l'ora di festeggiarlo. Iniziano a fare il conto alla rovescia dal mese di marzo, e quando finalmente arriva il tanto atteso dicembre scoppiano di felicità. Ma perché aspettare tutto questo tempo per mangiare torrone e pandoro? Un mondo dove tutti i giorni è Natale è possibile. No, non è una puntata di Paperino: c'è un uomo che lo festeggia tutti i sacrosanti giorni dal 1993.

Si chiama Andy Park e vive a Melksham, nel Wiltshire (Inghilterra) e ama talmente tanto questa festività che ha deciso di celebrarla tutti i giorni della sua vita da 26 anni. L'uomo è stato soprannominato Mr. Christmas - giustamente - e ogni giorno in casa sua ci sono alberi addobbati, lucine e canzoncine natalizie. Con cenone e tacchino compresi.

"Mentre tutti gli altri il 6 Gennaio toglieranno il loro albero, io ne starò aggiungendo uno nuovo. Dopotutto se festeggi il Natale ogni giorno dell’anno dovrai sostituire l’albero e le decorazioni", ha dichiarato Andy in un'intervista.