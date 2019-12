Rapito in ospedale da neonato è stato ritrovato dopo 55 anni

Il piccolo Paul Fronczak era stato rapito il 26 aprile del 1964 dalle braccia di sua madre nel Michael Reese Hospital di Chicago quando aveva appena un anno. Una donna vestita da infermiera lo aveva preso sostenendo che doveva essere sottoposto ad una visita.

Da quel momento i suoi genitori, Chester e Dora Fronczak, non lo hanno mai più rivisto. Per due anni, dopo il rapimento, l'FBI hanno lavorato per ritrovarlo, fino a quando fu trovato un bambino di circa due anni, abbandonato in un centro commerciale nel New Jersey e, in assenza di test del DNA che potessero provarlo con certezza, si ritenne che poteva trattarsi del piccolo Paul.

La famiglia credette quindi di riabbracciare il figlio scomparso. E tale è stato ritenuto il ragazzo fino a quando, 40 anni dopo, lui ha voluto vederci chiaro e, contro il parere dei genitori, si è sottoposto al test del DNA scoprendo di non aver nessun legame di parentela con Chester e Dora.

Il caso è stato riaperto e l'FBI si è rimessa al lavoro e, come è stato rivelato qualche giorno fa, ha ritrovato il vero Paul Fronczak. L'uomo, oggi 55enne, vive in una piccola città del Michigan con un nome diverso. Nel rispetto della sua privacy (in quanto vittima di un crimine), la sua identità non è stata rivelata. Ancora non si sa se il vero Paul vorrà incontrare Dora (il padre Chester è morto molti anni fa). E al momento neppure la madre biologica ha voluto commentare pubblicamente la notizia del ritrovamento.

