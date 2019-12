L'obesità peserebbe (anche) sulla salute della Terra: lo studio

I chili di troppo non fanno bene alla salute. E non solo al soggetto che li ha, ma anche al nostro Pianeta. Un'alimentazione eccessiva, a quanto pare, aumenterebbe le emissioni di CO2. Questo succede per die motivi. Per prima cosa, i processi metabolici delle persone che soffrono di obesità sono più consistenti. Come seconda cosa, si verifica un maggior consumo di cibo con tutte le conseguenze per il benessere della Terra che conosciamo.

A confermarlo, una ricerca pubblicata sul magazine Obesity, condotta da esperti dell'Università di Copenaghen, dell'Alabama e dell'ateneo di Auckland in Nuova Zelanda. Scendendo nel dettaglio dei dati: i chili in eccesso equivalgono a 700 mega-tonnellate di emissioni di CO2 in più all'anno, ovvero circa l'1,6% di tutte le emissioni che in genere un essere umano produce.

Gli studiosi, però, ci tengono a far sapere che non bisogna stigmatizzare chi ha problemi di peso: queste persone, infatti, già si ritrovano ad affrontare alcuni stereotipi poco piacevoli, farli sentire responsabili anche del benessere del Pianeta non è la strada da seguire per risolvere la problematica.

Piuttosto bisognerebbe indagare sull'accesso alle cure, spesso difficile, al fine di trovare una soluzione: "Questo studio dimostra che paghiamo un prezzo altissimo per la difficoltà di accesso alle cure contro l'obesità. Non solo il problema affligge i pazienti obesi, ma l'eccesso di peso non curato può anche contribuire a problemi ambientali".