Bimbo di 5 anni perde il padre e la Polizia gli fa un regalo dolcissimo

Lorenzo ha solo 5 anni e pochi giorni fa ha perso tragicamente il padre. Lorenzo ha un grande sogno nel cassetto: quello di passare un po' di tempo con i suoi eroi, i poliziotti. Per lui la divisa ha un grandissimo fascino. È così che la madre, in questo momento difficile della sua vita, ha deciso di contattare le Forze dell'Ordine di Monza e chiedere loro se il bimbo potesse fare un giro sulla volante. Per farlo sorridere, per fargli dimenticare anche solo per un attimo il dolore che sta provando.

I poliziotti hanno accettato la richiesta della madre del piccolo Lorenzo e gli hanno regalato un giorno fa "agente speciale". Il video ha fatto presto il giro della rete e ha commosso tutti. Nel filmato si vede il bimbo che ad ogni metro percorso con la macchina di servizio sorride sempre di più. Davvero un'emozione unica.

"I nostri colleghi di Monza non hanno esitato un istante e, proprio come accade in ogni piccola comunità, hanno condiviso con Lorenzo le risate e la felicità di quei momenti. Un piccolo dono di Natale dal valore inestimabile, che ha fatto vivere ai colleghi emozioni vere, indelebili. Ci piace pensare che questi pochi metri di strada percorsa insieme sul piazzale della questura lascino a Lorenzo il ricordo di una bella amicizia", ha commentato la Polizia di Stato.