50mila biglietti aerei gratis per visitare il Giappone, l’iniziativa di una compagnia aerea

La prossima estate a Tokyo si terranno le Olimpiadi estive: ecco perché la compagnia aerea nipponica Japan Airlines ha deciso di lanciare un’iniziativa davvero interessante per promuovere il turismo in Giappone.

La compagnia, infatti, metterà in palio 50mila biglietti aerei gratuiti andata e ritorno per visitare i luoghi meno conosciuti del Sol Levante. Le condizioni per partecipare sono essenzialmente due: essere membri del sistema Mileage Bank e quindi avere almeno una carta ricaricabile, facile da ottenere anche senza costi annuali; accettare una delle destinazioni proposte. Chi fosse interessato dovrà indicare solo la città di partenza e una data e a quel punto potrà visualizzare quattro possibili destinazioni offerte dalla Japan Arlines. Se il viaggiatore accetterà la proposta, dopo 3 giorni gli verrà comunicato il risultato e la meta finale del suo viaggio gratuito.

“Scopri la bellezza di una nuova parte del Giappone e il suo ricco patrimonio culturale”: questo è lo slogan con il quale la compagnia nipponica sta promuovendo questa iniziativa. Sarà possibile fare richiesta anche per piccoli gruppi di massimo 4 persone e per un periodo di viaggio tra il 1 luglio e il 30 settembre 2020. Le candidature per il concorso potranno essere inviate non prima di febbraio.