Germania, 30 animali sono morti per un incendio nello zoo di Krefeld

Per festeggiare il Capodanno, allo scoccare della mezzanotte nella zona dello zoo di Krefeld, in Germania, sono state lanciate in aria le tipiche lanterne volanti, costruite con la carta e solitamente dotate di una candela al loro interno. Purtroppo alcune di queste lanterne sono finite nelle zone dove erano rinchiusi gli animali, provocando un enorme incendio.

Nel rogo che si è sviluppato hanno perso la vita almeno 30 animali, tra i quali soprattutto gorilla, oranghi e scimmie, ma anche pipistrelli e uccelli. Solo due scimpanzé sono riusciti a salvarsi, sono ustionati ma le loro condizioni sono stabili. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto le lanterne volare a bassa quota sopra l’area dove si trovavano gli animali ed è infatti lì che sono poi state ritrovate dalla polizia che sta svolgendo le indagini.

In molte zone della Germania, compresa quella di Krefeld, l’uso delle lanterne volanti è illegale: per questo motivo gli inquirenti hanno chiesto che le persone colpevoli per quanto accaduto si facciano avanti e si assumano le loro responsabilità. I dipendenti dello zoo sono scioccati e sui social hanno ringraziato tutti coloro che hanno espresso la loro solidarietà per quanto è successo. Intanto nello zoo sono stati accesi dei lumini per ricordare gli animali che sono rimasti vittime del terribile incendio.