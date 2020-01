Scontrino fiscale elettronico obbligatorio dal 1° gennaio

Il 1 gennaio 2020 è scattato l’obbligo dello scontrino elettronico per tutti i commercianti e gli operatori economici, ad esempio gli artigiani, che emettono ricevute fiscali. I negozianti si dovranno dotare di un nuovo registratore di cassa perché gli scontrini cartacei non esisteranno più: secondo il decreto 119/2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019, i consumatori non riceveranno più una ricevuta fiscale bensì solo un documento commerciale privo di valore fiscale, ma necessario come garanzia del bene acquistato e per eventuali cambi merce. Lo scontrino vero e proprio sarà solo elettronico, una novità che dunque non comporta alcun cambiamento per il consumatore, ma solo per l’esercente.

Sono oltre 2 milioni le attività commerciali interessate da questo decreto: in sostanza, i negozianti non dovranno più tenere un registro dei corrispettivi, perché saranno creati dei corrispettivi elettronici che verranno direttamente trasmessi all’Agenzia delle Entrate per via telematica. In questo modo l’Agenzia potrà acquisire subito e in maniera corretta i dati fiscali degli esercenti.

Per quanto riguarda la cosiddetta “lotteria degli scontrini”, invece, bisognerà attendere il 1 luglio del 2020: questa lotteria è un’ulteriore arma anti-evasione voluta dal Governo, tramite la quale chi deciderà di pagare con bancomat e carte potrà partecipare all’estrazione di diversi premi. Per farlo bisognerà richiedere un codice tramite il sito dell’Agenzia delle entrate che andrà poi comunicato al commerciante al momento del pagamento. Il primo premio della lotteria ammonterà a 50mila euro, il secondo a 30mila e il terzo a 10mila. Più si pagherà con le carte e più, ovviamente, si avranno possibilità di vincere.