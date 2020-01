USA, cameriera riceve una mancia record: 2.020 dollari

Una generosa coppia di clienti di un locale di Alpena, in Michigan, ha lanciato la “Tip challenge”, ossia “la sfida della mancia”: per augurare buon 2020 a una cameriera dalla vita difficile, infatti, queste due persone le hanno lasciato una mancia da record di ben 2.020 dollari, sebbene il loro conto fosse di soli 23 dollari.

Non appena la cameriera in questione, Danielle Franzoni, ha visto quella cifra così alta ha pensato subito a uno scherzo ed è andata a chiedere al gestore del locale come comportarsi. Invece era tutto vero: la mancia non solo era legale ma la cifra era anche quella giusta, visto che sullo scontrino i clienti le hanno scritto “Buon anno, sfida della mancia 2020”.

Danielle sta seguendo un percorso di recupero per uscire dalla tossicodipendenza, ha tre figli e aspetta il quarto: era una senzatetto e questo lavoro al ristorante la sta aiutando a ricominciare una nuova vita. Adesso, grazie al generoso regalo di quei due clienti, potrà stare tranquilla per un po’. A sua volta, Danielle ha poi deciso di proseguire la challenge e seguire l’esempio dei suoi benefattori, ovviamente secondo le sue possibilità: è andata a cena fuori e ha lasciato al cameriere una mancia di 20,20 dollari.