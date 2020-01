Guida con smartphone: si rischia una multa da 1700 euro (e non solo)

Portare il telefono all’orecchio mentre si sta guidando può costare molto caro, in termini di sicurezza e ora anche di soldi: proposta infatti una multa fino a 1700 euro, oltre alla sospensione della patente fino a 3 mesi. Queste e altre le richieste di modifica al Codice della strada che avranno l’obiettivo di migliorare la situazione.

La Camera sarà quindi chiamata ad esaminare e votare una serie di interventi proprio in seguito alle recenti tragedie stradali.

Tra le nuove norme per la sicurezza, oltre alle modifiche già citate, figura anche un inasprimento delle multe in caso di alta velocità, principale causa di numerosi sinistri.

Dal 2024 dovrebbe essere introdotto obbligatoriamente anche l’uso delle cinture di sicurezza per gli scuolabus, oltre alla distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri nel momento in cui si effettua il sorpasso di una bicicletta.

Diversi eventi hanno di fatto bloccato l’approvazione del testo che contiene anche alcune misure di sicurezza pensate proprio per la circolazione in città: come l'istituzione da parte dei Comuni delle “Zone scolastiche”, in cui la velocità potrà essere limitata a 30 KM/h, almeno durante gli orari di ingresso e di uscita dalle scuole.

E ancora: la possibilità di attraversamenti pedonali rialzati ad altezza marciapiede, in modo da favorire il rallentamento delle auto; oppure l’uso delle bande sonore per inibire la velocità su strada.