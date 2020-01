Morto suicida il creatore di "Ugly Betty": aveva 45 anni

Silvio Horta, il creatore della celebre serie televisiva "Ugly Betty" è stato trovato senza vita in una stanza di motel a Miami. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un suicidio. La notizia è stata riportata da Variety, le cui fonti parlerebbero infatti di un colpo d'arma da fuoco.

Silvio Horta aveva 45 anni. Nato da genitori cubani, aveva studiato alla New York University. Horta era l'ideatore, nonché sceneggiatore e produttore, della serie tv che aveva reso celebre l’attrice America Ferrera. Lo show, che nasceva come adattamento della telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", è stato mandato in onda dalla ABC dal 2006 al 2010.

Con la sua produzione aveva ottenuto due Golden Globe e numerosi altri riconoscimenti internazionali. Dopo "Ugly Betty" aveva scritto soltanto un tv movie.

Al momento le fonti ufficiali e il portavoce di Silvio Horta non hanno ancora reso ufficiale la notizia con un comunicato.