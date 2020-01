Rocco Siffredi per Chico Forti: "Tieni duro come hai fatto finora"

Anche Rocco Siffredi si mobilita, con un video sui social, per Chico Forti. Nelle ultime settimane la vicenda dell'italiano è tornata alla ribalta. Il nome di Forti è associato a molte attività: velista, produttore televisivo, imprenditore: negli anni ’90 ha fatto fortuna negli Stati Uniti ma nel 1998 viene arrestato per l’omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Forti stava acquistando il Pikes Hotel, un albergo molto prestigioso a Ibiza.

L'uomo, dal 2000, è ritenuto colpevole dal tribunale americano oltre ogni ragionevole dubbio, ma si è sempre ritenuto innocente e sono tanti i dubbi che negli ultimi vent’anni hanno accompagnato la vicenda giudiziaria del nostro connazionale. Gli interrogativi sono stati sollevati da alcune trasmissioni televisive come Le Iene di Italia 1. Secondo il programma di Mediaset il governo americano si trova a fare i conti con un caso di malagiustizia piuttosto evidente e clamoroso. Il processo a Chico Forti è infatti durato appena ventiquattro giorni e presenterebbe diverse lacune, con prove traballanti.

Rocco Siffredi nel video lanciato sui social si augura che il connazionale torni presto: "Io preparerò il suo ritorno. Chico Forti is back. 2020 è un anno particolare. 20 più 20 fa 40 e 40 in inglese si dice Forty. Chico Forti torna a casa! Mi raccomando Man, duro, tieni duro come hai fatto finora, non mollare mai perché quest'anno ti portiamo a casa."