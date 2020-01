Pierfrancesco Favino diventa Craxi: il video dell'incredibile trasformazione

Pierfrancesco Favino torna al cinema nell'atteso film di Gianni Amelio che racconta l'esilio tunisino di Bettino Craxi in cui l'attore romano interpreta il ruolo dell'ex presidente del Consiglio e leader del Psi.

il film, che sarà nelle sale proprio a partire da oggi (9 gennaio) ha destato molto interesse soprattutto per l'incredibile somiglianza di Favino con il personaggio impersonato, resa possibile, oltre che dall'interpretazione, anche da un notevole lavoro sulla voce e in sala trucco.

Sui social 01distribution ha pubblicato alcuni video. Uno in particolare, condiviso anche dall'attore sui suoi canali, che è stato girato durante le riprese di "Hammamet" e montato in timelapse, mostra l'incredibile trasformazione operata in sala trucco.

Pierfrancesco Favino è stato sottoposto ad ore di meticoloso lavoro, con un risultato a dir poco impressionante: il suo volto cambia lentamente sotto le mani esperte dei truccatori, trasformandosi in una copia esatta di quello di Bettino Craxi.

(Credits photo: Instagram/pierfrancescofavino)