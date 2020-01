Lite fra clienti all'Ikea: volano piatti, 11enne ferita

Il futile litigio è avvenuto domenica presso l’Ikea di Via Anagnina a Roma, all’ora di pranzo, fra due clienti che facevano la fila al ristorante. La moglie di uno di loro ha lanciato un piatto contro il rivale, sbagliando però mira.

I protagonisti del fatto discutevano su chi avesse la precedenza nella fila e sono riusciti a litigare per ben due volte: prima davanti ai banconi del self-service, poi alla cassa, al momento di pagare. E proprio qui un’anziana donna ha afferrato un piatto e l’ha lanciato contro il suo rivale in fila, ferendo però una malcapitata ragazzina che è stata raggiunta da una scheggia alla caviglia, in seguito all’urto della stoviglia con il pavimento.

I protagonisti del fattaccio sono stati fermati dalla vigilanza e l’anziana donna, che ora rischia una denuncia per lesioni aggravate, è stata consegnata ai Carabinieri della tenenza di Ciampino.

I militari dell’Arma hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto grazie alle testimonianze dei dipendenti Ikea e di alcuni altri presenti che avevano assistito alla doppia lite, durata parecchio, tanto che la vigilanza era già dovuta intervenire per calmare gli animi, anche se inutilmente, visto poi l’epilogo.