Bimbo di 1 anno fa vergognare un automobilista restituendogli la bottiglia che aveva buttato per terra

Toddler è un bambino di 1 anno, abita in Cina e ha un grandissimo rispetto per il Pianeta che lo ospita. E quello che gli è successo per la strada qualche giorno fa ne è la dimostrazione. Il piccolo stava passeggiando per la strada con la madre quando a un certo punto da una macchina parcheggiata cade per terra una bottiglietta di plastica. Ovviamente è stato l'automobilista incivile a gettarla così.

Il bimbo vede la scena e inizia a camminare più veloce per recuperare la bottiglia e, con un gesto ingenuo ma determinato, la porge al legittimo proprietario. Ben fatto! Un gesto che ha fatto vergognare l'automobilista e che tutti noi dovremmo fare.

Come ha riferito la madre, Toddler probabilmente non ha giudicato il gesto dell'uomo come negativo, lo voleva solo aiutare pensando che quella bottiglia fosse caduta accidentalmente.

Ecco il video della scena.