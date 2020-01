Arriva in Italia il “Naturist Tour”, una visita guidata dove artista e pubblico sono nudi

Per la prima volta in Italia sarà possibile prendere parte al “Naturist Tour”, una visita guidata dove per partecipare l’unico requisito è quello di essere nudi. Approderà a Milano, al Padiglione d’Arte Contemporanea, in occasione della mostra “Storie agli antipodi”.

In sostanza, si tratta di una visita guidata durante la quale i visitatori saranno, appunto, guidati da un artista e tutti quanti saranno senza vestiti. La guida in questa occasione sarà l’artista Stuart Ringholt. L’appuntamento è per il 18 gennaio alle ore 20:30: per partecipare occorre però prenotarsi e acquistare il biglietto della mostra che ospita quest’esperienza naturista.

L’obiettivo del Naturist Tour è abbastanza chiaro: rimuovere in tutti i sensi le barriere tra l’artista e il pubblico e scoprire cosa accade quando degli estranei si ritrovano in un museo senza protezioni, di fronte alla propria nudità e a quella degli altri. Dopo la visita, i partecipanti potranno fermarsi per bere un drink insieme all’artista ma gli organizzatori specificano che, anche in questo caso, tutti dovranno rimanere nudi. L’artista 71enne Stuart Ringholt non è nuovo a queste esperienze: lui utilizza da sempre diversi mezzi, dalla scultura alle performance, per esplorare temi personali e sociali come la paura, l’imbarazzo o la rabbia.