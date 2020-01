Elisabetta II è alla ricerca di una nuova governante

La Regina Elisabetta sta cercando una nuova governante per il castello di Windsor. Dopo il social media manager, quindi, la famiglia reale inglese è alle prese con la ricerca di una nuova figura in grado di assecondare tutte le richieste domestiche della corona. Per diventare governante reale prima, però, bisogna superare un colloquio sotto l'occhio attendo e vigile di Tracey Waterman, la responsabile dei domestici di Buckingham Palace: è lei, infatti, che seleziona tutte le persone che entreranno a palazzo.

"La differenza tra una governante in un hotel a cinque stelle e quella che si troverà a lavorare in un palazzo reale sarebbe l’attenzione ai dettagli", ha dichiarato Tracey in merito alla ricerca in essere. Ovviamente, bisognerà superare alcune prove che sono nella loro semplicità complesse.

Per capire se la persona che ha davanti è adatta al ruolo, la Waterman ha i suoi trucchetti: "Uno dei test che mi piace fare è posizionare una mosca morta nel camino o sul tappeto. A quel punto porto il candidato nella stanza e gli do il tempo di guardarsi intorno. Poi indico il camino o il tappeto decantando la preziosità, ma sperando che questo si accorga invece della mosca e la raccolga. È un ottimo test, ma una percentuale bassissima nota la mosca e una ancora più bassa la raccoglie. Eppure sono questi ultimi quelli che sceglieremmo per lavorare con la Regina".

Ora che sapete questo piccolo trucco, potete inviare la vostra candidatura entro e non oltre il 19 gennaio. Non serve la cittadinanza inglese... quindi fatevi avanti!