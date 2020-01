Se il termometro misura 37° hai la febbre, lo dice una ricerca

Spesso ci sentiamo senza forze, spossati e abbiamo la sensazione di avere la febbre. La misuriamo, ma il termometro non arriva a segnare neanche i 37 gradi. Pensiamo di essere solo un po' stanchi. E invece no: secondo una recente ricerca scientifica, la temperatura del nostro corpo sarebbe scesa nel tempo, e quindi 37 sarebbe già febbre e non una semplice alterazione.

I medici dell'Università di Stanford, capitanati dalla professoressa Julie Parsonnet, hanno osservato circa 677.000 misurazioni dal 1862 al 2017, e hanno visto che il nostro corpo è più freddo rispetto al passato. Ecco perché quello che una volta non era considerata febbre, oggi lo è.

Questa diminuzione della temperatura del nostro corpo potrebbe essere imputabile ai cambiamenti climatici. Negli ultimi 20 anni, infatti, questi hanno sottoposto la fisiologia umana a una trasformazione. C'è da dire che la temperatura corporea è diversa da individuo a individuo. Varia anche in base all'età e al momento della giornata in cui si misura. Ad esempio, di sera e dopo i pasti in genere è più alta.

Insomma, quando si può iniziare a parlare di febbre? La media della temperatura osservata nella ricerca è di 36,6. Da questo momento in poi, possiamo dire che siamo entrati nella zona malattia.