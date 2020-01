Paris Hilton cucina una lasagna (col cane in braccio): il web si scatena

L'ereditiera più famosa del mondo riesce ancora una volta a sorprendere tutti cimentandosi in un improbabile video di cucina in cui esibisce le sue (scarse) capacità culinarie mentre prepara una lasagna.

Il video, intitolato «Cooking with Paris» e diffuso sul suo canale Youtube, si apre con la Hilton che si presenta con il suo amato chihuahua in braccio.

Dopo un taglio di scena, il video riprende con l'ereditiera 39enne che, messo da parte l'amico a 4 zampe, comincia a mettere insieme gli ingredienti, lasciando i lunghi capelli sciolti e indossando dei guanti da fitness in pelle senza dita (gli stessi che indossava mentre teneva il cangnolino in braccio).

Durante il video, della durata di 15 minuti, risulta evidente a chiunque che Paris non ha mai cucinato in vita sua: tempi e dosi "sembrano" completamente casuali e molti ingredienti vengono dimenticati.

«Le lasagne sono molto difficili da preparare...», ammette, ma poi aggiunge: «Beh, in realtà penso che non lo siano, è la gente che lo crede. Invece sono davvero divertenti da fare e anche molto facili. Certo ci sono molti passaggi in più rispetto a quando si prepara un toast o qualcosa del genere».

Chiaramente fuori contesto durante questa prova culinaria, la Hilton cerca di apparire più fashion spruzzando profumo in cucina di tanto in tanto e indossando occhiali da sole.

Quando poi finalmente la cottura è ultimata, la stessa Hilton si sorprende del risultato. Ma, per sua fortuna, il video non mostra l'assaggio finale della lasagna.

Il web ovviamente si è scatenato. Una pioggia di critiche ha travolto la Hilton. Qualcuno ha commentato: «Non so se sia reale o stia facendo la parodia di se stessa». Qualche altro ha aggiunto: «Non sa proprio fare nulla. È il video di cucina più brutto che abbia mai visto, ma non riesco a staccarmi».

Ora non resta che aspettare la prossima "puntata"...

(Credits photo: Youtube)