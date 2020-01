Il cliente non paga e l’imbianchino si vendica così

A Bolsover, cittadina del Derbyshire, in Inghilterra, Dean Reeves, un imbianchino, si è vendicato di un cliente di nome Taylor che non gli aveva pagato il conto per un lavoro di imbiancatura effettuato sulla facciata del suo pub.

Il conto ammonta a 1150 sterline ma Taylor ne avrebbe finora versate a Reeves solo 650, ecco perché l’imbianchino ha più volte chiesto al cliente di provvedere al pagamento della somma restante. Questi soldi, però, non sono mai arrivati e così lui ha deciso di vendicarsi: “Vuoi avere la tua casa ritinteggiata? Non fare come Terry, paga tutto il conto! Ora lo farai!”. Questa è la frase che l’imbianchino ha scritto con la vernice nera sulla facciata del pub di Taylor appena ritinteggiata.

La disputa adesso proseguirà in tribunale perché a quanto pare il cliente non ha nessuna intenzione di saldare il conto: secondo lui Reeves non ha effettuato il lavoro come era stato concordato all’inizio. L’imbianchino, invece, sostiene che non è vero e che, anzi, l’uomo avrebbe anche reso più complicato il suo lavoro: “Avevamo concordato una cifra che poi lui, unilateralmente, ha deciso di abbassare – ha dichiarato l’uomo come riporta il Sun - Come se non bastasse, per risparmiare, ha anche preteso che non venissero installati dei ponteggi e, oltre al lavoro in sé, ho dovuto rimuovere tutti i cartelli e altre decorazioni”. Questa storia, insomma, sembra destinata a durare a lungo.