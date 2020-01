C'è un misterioso virus cinese che che si sta diffondendo e forse è trasmissibile da persona a persona

La notizia è ufficiale, il misterioso virus che sta colpendo la Cina è trasmissibile da persona a persona. A confermarlo è un esperto della Commissione della salute pubblica del governo di Pechino, Zhong Nanshan.

Il coronavirus, un virus simile alla SARS che tra il 2002 e il 2003 ha ucciso circa 650 in Cina e a Hong Kong, sembra aver avuto origine in un mercato del pesce a Wuhan (chiuso il 1 gennaio). Ma ora la faccenda si complica, perché le infezioni hanno oltrepassato i confini e ora anche chi non ha visitato la città potrebbe essere stato infettato. Ad oggi i casi di contagio da coronavirus, che si manifesta con i sintomi della polmonite (febbre, tosse, raffreddore mal di gola e grave affaticamento polmonare), sono circa 224.

Il direttore del laboratorio di Virologia Molecolare presso l’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia (Giovanni Maga) spiega che l'origine del nuovo coronavirus non è ancora nota ma "sicuramente proviene da qualche specie animale che vive a stretto contatto con l’uomo".

Il prossimo 22 gennaio a Ginevra si riunirà un Comitato di emergenza sul caso per chiarire se il contagio rappresenti un'emergenza a livello internazionale e, nel caso, come fronteggiarla.

A proposito di una diffusione del virus anche in Europa, il direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, Gianni Rezza, intervistato dall’Ansa, ha dichiarato: «Al momento non possiamo escludere la possibilità che il virus arrivi pure in Europa o Italia; l’importante è identificare e isolare i casi. Se si interviene con rapidità si può infatti bloccare la diffusione, isolando gli infetti e procedendo alla quarantena dei contatti, ma è chiaro che questo si può fare solo se gli infetti non sono tanti».

(Credits photo: hurriyetdailynews.com)