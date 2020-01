La storia del bimbo che studia al freddo per strada ha commosso il mondo

Angelo Barreda è un bimbo argentino di 12 anni che ogni giorno, dopo la scuola, raggiunge i genitori che lavorano come venditori ambulanti.

Pur di stare con loro, il bimbo deve ingegnarsi ogni giorno per poter fare i compiti. Così, ben coperto per proteggersi dal freddo pungente, si siede su una fioriera per strada e improvvisa una scrivania.

Per strada le distrazioni sono tante: le grida dei venditori, la folla che non di rado urta la sua sedia, le temperature gelide dell'inverno. Eppure Angelo è uno studente davvero determinato.

A far diventare famosa sul web la sua storia è stata una donna che lavora nelle vicinanze, che ha scattato questa foto e l'ha postata sui social, parlando di Angelo come di un esempio di determinazione. Nel giorno in cui la foto è stata scattata fuori c'erano 4 gradi, ma il bimbo doveva concentrarsi per affrontare un test d'inglese, poi superato con un ottimo voto: 9 e mezzo!

Quando la foto è diventata virale, il papà di Angelo è stato intervistato. L'uomo ha dichiarato di credere moltissimo nelle potenzialità di suo figlio e di sperare che questa improvvisa notorietà possa aiutarlo anche ad ottenere una borsa di studio, perché loro purtroppo non potranno pagare i suoi futuri studi.

(Credits photo: elcomercio.es)