Marcus Bent torna in campo a 41 anni per pagare i debiti

Dopo due anni dal suo abbandono, Marcus Bent all'età di 41 anni torna in campo e firma un contratto con il Cornard United, squadra dilettantistica inglese. L'attaccante classe 1987 ha fatto questa scelta per un motivo ben preciso: si trova in difficoltà economia a causa di una serie di investimenti sbagliati.

Marcus, tra le altre, ha militato in squadre come Ipswich, Leicester, Everton, Charlton e Wigan. Lo scorso anno, l'attaccante della Premier League lo scorso anno ha dichiarato bancarotta. In tutta la sua carriera, il campione aveva messo da parte la bellezza di 10 milioni di sterline, andati oggi in fumo. Ora sta facendo i conti con il fisco inglese.

Bent ha già avuto problemi con la giustizia. Tempo fa fu fermato per possesso di droga, e in un'altra occasione venne arrestato per aver aggredito le Forze dell'Ordine durante un posto di blocco. L'annuncio della sua nuova attività è stato fatto direttamente dalla squadra di calcio con cui ha firmato.