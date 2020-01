La gatta impazzisce e chiude la padrona per due giorni in cucina

I gatti sanno essere molto dispettosi. E anche un po' cattivelli a volte. Una donna di Arjanguelsk, Russia settentrionale, ha vissuto un'esperienza traumatizzante a causa della sua gatta. Il felino l'avrebbe tenuta prigioniera per due giorni in cucina. I vicini, allarmati dalle grida, sono intervenuti e hanno salvato la malcapitata.

Sempre impossibile, ma il fatto pare sia successo davvero. La donna ha spiegato che, in maniera del tutto inaspettata, la sua gatta ha iniziato a dare di matto, come se fosse riposseduta. Avrebbe così cominciato ad assalirla, a graffiarla e morderla, tanto che per difendersi la padrona si sarebbe chiusa in cucina. La gatta, dietro la porta, non permetteva alla donna di uscire.

"Non riesco ad uscire dalla cucina, appena mi avvicino alla porta la gatta mi attacca, sembra posseduta". Con queste grida la signora avrebbe attirato l'attenzione dei vicini dopo due giorni di prigionia, che sarebbero entrati e avrebbero catturato al gatto e fatto uscire la malcapitata. Ristabilendo così l'ordine in casa.