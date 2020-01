Wanda Nara: “Ho 43 telecamere in casa per controllare i miei figli”

Wanda Nara è uno dei personaggi del momento: la showgirl e agente di calcio adesso fa l’opinionista insieme a Pupo nella nuova edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini ed è molto amata dal pubblico.

Sui social, in particolare, la 33enne argentina ha un grande seguito e le sue foto, soprattutto quelle più sexy, fanno sempre il pieno di like e di complimenti. Com’è noto, Wanda era sposata con il calciatore Maxi Lopez, dal quale ha avuto tre figli, Valentino di 10 anni, Costantino di 9 e Benedicto di 7. Oggi la showgirl sta insieme a Mauro Icardi, con il quale ha invece avuto due figlie femmine, Francesca di 4 anni e Isabella di 3.

Gestire 5 figli non è semplice ecco perché Wanda Nara ha deciso di ricorrere a un sistema di videosorveglianza per sentirsi più sicura: “Ho installato 43 telecamere in casa mia – ha rivelato a TV Sorrisi e Canzoni – così posso controllare cosa fanno i miei figli”. L’opinionista, dunque, preferisce tenere tutto sotto controllo in questo modo, creando una sorta di “Grande fratello domestico” pur di essere certa che i suoi figli siano al sicuro.