GF Vip: Antonio Zequila insulta Patrick: richiesta la squalifica

"I dardi! E lo leghiamo qua e gli tiriamo le palle e il coso lì. Lo leghiamo lì e chi lo prende in fronte 100 punti! Sui denti 50 punti! Sui genitali 40 punti! E lo leghiamo e ci giochiamo… Quelle cose fanno male, eh!" e ancora "Certo però che se lui non si mette a dieta. Dobbiamo legarlo al palo, qua, sai come? Come San Sebastiano. Come il quadro per intenderci". Sono queste le frasi choc che Antonio Zequila ha pronunciato durante un momento di relax con i compagni all'interno della casa del GF VIP, Aristide e Andrea Denver. Parole molto chiare e distinte, come mostrerebbe questo video su Twitter, che ha fatto infuriare gli utenti che chiedono ora a gran voce la sospensione immediata per Zequila.

zequila legherebbe Patrick ad un palo e tirargli le palle sui denti, sui genitali con l'amico del conduttore e mister cima che ridacchiano #gfvip pic.twitter.com/58b2On91wH — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) 29 gennaio 2020

Guardando il video incriminato, Zequila sembra molto divertito della cosa, così come i suoi compagni di chiacchierata Aristide e Denver. Queste dichiarazioni particolarmente violente hanno fatto il giro del web e il popolo dei social è insorto contro queste esternazioni. Tutti chiedono la squalifica dell'attore e vedremo se gli autori del programma e il conduttore Alfonso Signorini, accetteranno questa richiesta.