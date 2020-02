Pamela Anderson, matrimonio finito dopo 12 giorni

Il 20 gennaio scorso Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta: l’attrice è convolata a nozze in gran segreto a Malibu con il produttore cinematografico Joe Peters ma, secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, la loro unione sarebbe già finita dopo soli 12 giorni. Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe deciso di “prendersi un po’ di tempo per rivalutare ciò che vogliono dalla vita e l’uno dall’altro”.

Alle nozze erano presenti anche figli dell’attrice, Anderson Brandon e Dylan Lee però a quanto pare il matrimonio non sarebbe stato formalizzato legalmente. “Mi ha commosso l'accoglienza calorosa alla notizia delle nozze tra Jon e me... e vi saremmo grati se voleste supportarci ancora visto che abbiamo deciso di prenderci una piccola pausa per rivalutare le nostre vite – ha dichiarato Pamela all’Hollywood Reporter - La vita è un viaggio e l'amore è un processo. Con questa verità universale in mente, abbiamo reciprocamente deciso di rimandare la formalizzazione del nostro certificato di matrimonio e di avere fiducia nel processo. Grazie per aver rispettato la nostra privacy”.

L’attrice e il produttore, in realtà, si conoscono da 30 anni: all’epoca del loro primo incontro Pamela aveva solo 19 anni e faceva la modella, mentre Jon era un parrucchiere. Lui si innamorò di lei e le chiese di sposarlo ma lei rifiutò forse per la differenza d’età di 22 anni. Stavolta, invece, Pamela ha accettato: “Ci sono belle ragazze dappertutto – ha dichiarato Jon in proposito - avrei potuto scegliere ma per 35 anni ho voluto solo Pamela. Mi fa impazzire, in senso buono”. Anche lei sembrava convinta e sui social ha persino postato delle foto di loro due insieme 30 anni fa, raccontando della nuova proposta che stavolta aveva accettato e definendo la loro storia come un “Hollywood romance”.

She remembers him telling her.

“In 30 years, our age difference won’t mean so much”.



Jan 20th, 2020

Jon proposed (again)

and this time

Pamela

accepted.



To her

and his family’s delight.



“They belong together”



A great

Hollywood Romance pic.twitter.com/YlxjIhv1zH — Pamela Anderson (@pamfoundation) January 25, 2020

Dopo sole due settimane, però, Pamela sembra averci ripensato: “L'amore può essere infinito, ma anche singolare, platonico, o proprio quello che ti serve in quel momento – ha scritto in un nuovo post - L'amore può essere straordinario, e tutto ciò che desideri... ma può anche essere un rimedio che funzioni per aiutare a guarire le ferite o cicatrici”.