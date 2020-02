Johnny Depp: nell'audio di una lite Amber Heard lo colpisce con padelle e vasi

L'audio di una lite tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard, pubblicato in esclusiva dal DailyMail, rivela nuovi dettagli su uno dei divorzi più chiacchierati di Hollywood.

Nell'audio, che fa parte di una sessione informale di terapia registrata consensualmente dalle due parti e concessa alla testata da una fonte, si sente l'attrice ammettere di aver picchiato l'allora marito con “pentole, padelle e vasi” in un eccesso di rabbia.

Nella registrazione, che risale al 2015, la Heard, parlando del litigio della sera precedente, sembra minimizzare l'accaduto dicendo: “Mi spiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo ma non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni” e poi “Non so quale sia stato il movimento della mia mano, ma stai bene, non ti ho ferito, non ti ho dato un pugno, ti stavo colpendo”. Poi la Heard accusa anche l'attore di averla colpita a sua volta e lui si giustifica rispondendo: “Ti ho spinta”.

In un altro passaggio si sente Depp che afferma:“Sono partito ieri sera.

Onestamente, te lo giuro, perché non riuscivo a sopportare l’idea di un altro scontro, di altre violenze fisiche fra noi. Perché se avessimo continuato sarebbe andata fo***tamente male. Sono spaventato a morte, in questo momento siamo una fo***ta scena del crimine”.

Nell'audio si sente ancora la Heard dire a Depp: "Non posso prometterti che non arriverò di nuovo alle mani. Dio, a volte mi arrabbio così tanto da perdere il controllo”.

Il DailyMail sostiene inoltre che questo non sarebbe l'unico audio in cui Johnny e Amber si scambiano vicendevolmente accuse di violenza domestica, venute fuori dopo il divorzio nel 2017 e il successivo inizio di una lunga e travagliata battaglia legale.

Oltre a questi nuovi file audio, il sito Tmz avrebbe pubblicato anche un filmato (registrato di nascosto da Amber) che confermerebbe le accuse di violenza fisica e verbale della Heard contro l'ex marito, in cui si vede Depp gridare contro l'attrice, sbattere la porta di un armadietto e rompere una bottiglia dopo essersi versato del vino.

Contro le accuse di Amber, comunque, si sono schierati in molti. Prima di tutto le due ex mogli di Depp, Vanessa Paradis e Lori Anne Allison.

(Credits photo: dailymail.co.uk)