Questo Labrador di 4 anni raccoglie la plastica dalle spiagge

Il cane è il miglior amico dell’uomo e insieme a lui può fare grandi cose, anche per l’ambiente!

Fabrizio, meccanico dell'aeronautica militare, e Farah, un bellissimo labrador femmina di 4 anni, si sono uniti per contrastare gli effetti negativi dell’inquinamento. Questa utilissima collaborazione ha l’obiettivo di ripulire le spiagge della meravigliosa Sardegna, dai rifiuti, soprattutto quelli in plastica.

Fabrizio, si trovava in vacanza a Cala Domestica in Sardegna e vedeva con sconcerto che molti turisti lasciavano in riva al mare una gran quantità di rifiuti. Così, con la sua fedele labrador, ha iniziato a ripulire il posto. Ha partecipato anche al contest della #trashchallenge postando un video che ritraeva lui e Farah intenti a raccogliere plastica e rifiuti.

Farah ama giocare e rotolarsi per terra. Ma è anche un instancabile spazzino e, senza mai dare segni di fatica, raccoglie tutto quello che qualcuno di meno civile lascia sulla spiaggia. E grazie al suo intervento coadiuvato da Fabrizio, ora le spiagge della Sardegna tornano a risplendere.