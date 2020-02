Meghan Markle incinta del secondo bebè?

Nonostante il frettoloso trasferimento di Harry e Meghan in Canada e l'allontanamento dalla vita di corte, i gossip sui duchi di Sussex non accennano a placarsi.

I bookmakers continuano a gestire un fruttuoso giro di scommesse sulla vita del principe e dell'ex attrice: dalle previsioni sul loro futuro lavoro a quelle di un possibile divorzio entro 5 anni. Ma non mancano anche le puntate sull'arrivo di un secondo bebè... notizia che in queste ore sta spopolando su tutte le altre.

Cosa fa pensare che la duchessa sia di nuovo incinta? Sarebbe stata una recente dichiarazione (o meglio, una gaffe) di una cara amica di Meghan a scatenare il gossip. Si tratta della stilista Misha Nonoo (i duchi hanno partecipato lo scorso settembre al suo matrimonio con Mikey Heiss celebrato a Roma).

Ebbene, (non volendo) Misha avrebbe confermato le voci su una nuova gravidanza della duchessa dichiarando di essere in attesa del suo primo figlio, condizione che la avvicina ancora di più alla sua amica Meghan poiché adesso "possono scambiarsi vari consigli in merito".

La sua dichiarazione potrebbe davvero confermare che presto Archie avrà un fratellino o una sorellina. Ma potrebbe anche banalmente trattarsi di un'affermazione mal riuscita: magari la stilista intendeva soltanto far riferimento alla classica "amicizia tra mamme".

(Credits photo: insider.com)