Meghan ed Harry si sentirebbero in "prigione" anche in Canada

Tarda ad arrivare la tanto agognata tranquillità per Harry e Meghan. I Duchi di Sussex si sono trasferiti in Canada per avere maggiore privacy, dedicarsi alla cura del piccolo Archie e per vivere una vita più tranquilla, senza le luci dei riflettori puntate addosso. Il fatto è non è facile. Anche dall'altra parte dell'Oceano, la coppia è pedinata dai paparazzi che cercano lo scatto perfetto.

I due si sentirebbero, quindi, sotto pressione anche a Vancouver. Lo conferma il massiccio lavoro di messa in sicurezza che è stato eseguito nei pressi della loro residenza. Secondo quanto riportano i tabloid, nell'abitazione sarebbero stati installati teloni bianchi, cartelli di divieto e nuove telecamere. Il tutto per garantire alla famiglia di vivere in serenità.

Tutto questo dispiegamento di forze, potrebbe costare ai contribuenti inglesi e canadesi tra i 3 e i 6 milioni di sterline. Niente male.

Da Londra, nel frattempo, ancora non si hanno notizie circa le loro sorti, soprattutto a livello economico. Ecco quello che aveva dichiarato la Regina Elisabetta all'alba della decisione dei Duchi di Sussex: "Mio nipote e sua moglie hanno chiarito di non voler dipendere dai fondi pubblici. Queste però sono questioni complesse da risolvere per la mia famiglia, lo staff di corte è a lavoro per giungere presto a una decisione finale". Ma ancora non si sa nulla.