Amber Heard contro Johnny Depp: "Nessuno ti crederà: tu sei grosso, io una donna di 52 kg"

La guerra tra Amber Heard e Johnny Depp non sembra destinata a finire. I due si accusano a vicenda e la verità fatica ad uscire. Da poco è stato reso noto - e messo agli atti - un audio in cui l'attrice sembrerebbe ammettere gli atti di violenza contro l'ex marito. Ecco quali sarebbero state le sue parole: "Dì al mondo, Johnny Depp, io Johnny Depp, un uomo, anch’io sono vittima di violenza domestica. Vediamo quanti ti crederanno. Come potrei colpirti? O farti perdere l’equilibrio? Vai alla sbarra e dì ‘Ha cominciato lei’. Sul serio? Sono una donna di 52 chili. Non sono mai stata in grado di sopraffarti, questa è la differenza tra me e te, c’è il mondo intero, c’è una giuria e c’è un giudice che vedrà che c’è una differenza molto grande tra me e te".

Queste parole non lasciano spazio a fraintendimenti. Sempre nello stesso audio, Amber fa riferimento a una lite precedente, dove ammette di aver dato a Johnny uno schiaffo. I problemi tra i due sono iniziati 15 mesi dopo il matrimonio: l'attrice ha chiesto il divorzio perché vittima di violenza. Per l'attore, invece, era il contrario: la loro storia è sempre stata molto controversa.

Dopo aver ufficializzato il divorzio nel 2017, le accuse non sono finite. Nel 2019, infatti, Depp ha accusato la Heard per diffamazione e adulterio, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari.