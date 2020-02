Vanessa Bryant: “Koko assomiglia tanto a Gigi e a Kobe”

Vanessa Bryant sta lottando per cercare di superare la terribile perdita del marito e della figlia: deve farlo per i suoi altri figli che hanno bisogno di lei, ma certo, non è affatto semplice. Sui social Vanessa continua a condividere pensieri e ricordi dedicati al suo Kobe e alla figlia Gigi, entrambi scomparsi in quel maledetto incidente in elicottero solo pochi giorni fa.

Nell’ultimo post, Vanessa ha pubblicato un video della più piccola delle sue bambine: si chiama Koko ed è nata a giugno del 2019, quindi è davvero troppo piccola per comprendere ciò che sta accadendo. Con la sua dolcezza, però, riesce a strappare un sorriso alla mamma: “La mia piccola Koko – si legge nel post – che somiglia tanto alla mia Gigi con gli occhi del suo papà”.

Nella clip la piccola Koko prova a mettersi in piedi probabilmente per la prima volta: “Fallo di nuovo, riprovaci – dice la mamma nel video, visualizzato da milioni di persone – bravissima, ottimo lavoro mambacita. Ti voglio bene, piccolo raggio di sole”.