Orlando Bloom si tatua il nome (sbagliato) del figlio in codice morse

Farsi tatuare il nome del figlio sul corpo è una moda seguita da molte persone. Tra di loro non fanno eccezione i vip, che sfoggiano con un certo orgoglio i disegni dedicati alla prole. Anche Orlando Bloom l'ha fatto, ma per essere più originale ha optato per un tatuaggio in codice morse. Molto originale, se non fosse per il fatto che la scritta è sbagliata. L'attore ha postato una foto su Instagram dove "sfida" i follower a capire cosa voglia dire quel segno sul braccio.

Alcuni fan hanno capito che la scritta si riferisce al nome del figlio, Flynn. Ma hanno notato anche un errore: non si è fatto scrivere Flynn, ma Frynn. "Bellissima l'idea, ma la scritta significa Frynn. Per la 'l' devi aggiungere un altro punto". Un puntino in meno, quindi, e cambia tutto.

Visualizza questo post su Instagram new #tattoo can you guess who? Un post condiviso da Orlando Bloom (@orlandobloom) in data: 11 Feb 2020 alle ore 12:17 PST

Gli utenti hanno comunque apprezzato il gesto tenero e hanno inondato l'account di Orlando con tanti cuoricini. Flynn è nato dal matrimonio della star "Zulu" di con Miranda Kerr, durato dal 2010 al 2013.