Ecco il telefono con disco rotante dal sapore vintage

L'ingegnere Justine Haupt ha realizzato un telefono stranissimo, dal gusto vintage. Si tratta del Rotary Cellphone e ricorda quelli di una volta, con disco rotante per comporre il numero di telefono. Un apparecchio davvero originale, che ricorda quelli delle nonne. Il suo ideatore ha dichiarato: "In un mondo iperconnesso con persone che usano telefoni che non controllano e non comprendono, volevo qualcosa che fosse interamente mio, personale e assolutamente tattile, che mi desse anche una scusa per non mandare messaggi. Ma anche per dimostrare che è possibile avere un telefono perfettamente utilizzabile che va ben oltre il touchscreen".

L'apparecchio, oltre alla cassa rotante, è composto da uno schermo a inchiostro elettronico sul quale vengono visualizzate le chiamate perse. Inoltre, al lato è possibile trovare un led che rileva lo stato del segnale. Justine Haupte ha spiegato che il dispositivo è stato realizzato interamente a casa, e quindi facilmente riproducibili per tutti quelli che hanno voglia di cimentarsi.

Il corpo del telefono è stato creato grazie a una stampante 3D, mentre tutti i componenti fanno parte di un vecchio telefono Western Electric Timeline.