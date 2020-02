Multimilionario cerca una "persona speciale" per sposarsi e fare viaggi di lusso

Si chiama Andy Scott, ha 41 anni e viene da Portsmouth (contea dell'Hampshire) il multi-milionario da 25 milioni di sterline in cerca di una "persona speciale" da sposare e con cui trascorrere le estati navigando intorno al Mediterraneo e l'inverno sciando sulle Alpi.

Andy si sente molto solo, perché negli ultimi anni si è concentrato soltanto sul lavoro: e con ottimi risultati, visto che è riuscito a mettere insieme una vera fortuna. Oggi è fondatore, proprietario e presidente della società di investimento REL Capital di Londra. Ha tutto ciò che ha sempre desiderato: tra cui una Rolls Royce, case di lusso a Londra e nel sud della Francia, uno yacht e un motoscafo, e vola persino con il suo aereo privato in giro per l'Europa. Ma si è reso conto del fatto che gli manca l'amore.

Ha dichiarato di essere stato già sposato, ma a quanto pare non è andata benissimo. Ora è in cerca dell'anima gemella, ma la candidata ideale deve rispondere a precisi requisiti: deve essere bella e in forma, molto intelligente e che si sappia divertire (e che voglia farlo anche dopo aver avuto dei bambini). Affidabilità e integrità sono valori irrinunciabili. La candidata ideale, deve sapersi adattare a qualsiasi contesto (da quello più glam alla festa in spiaggia) e deve amare la vita dinamica all'aria aperta.

La donna ideale, infine, deve essere già indipendente finanziariamente perché l'uguaglianza è fondamentale in una relazione, altrimenti le dinamiche della coppia ne risentirebbero inevitabilmente. L'ultima fidanzata è stata Liz McClarnon, la star di Atomic Kitten, ma non ha funzionato perché a lei non piaceva volare.

Insomma, il posto nel cuore di Andy ora è libero e lui sembra davvero determinato a trovare al più presto la sua anima gemella.

(Credits photo: Twitter/MirrorMoney)