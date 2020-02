Questo anello (da 9000 dollari) è stato creato solo per veri amanti della pizza

Quante coppie si sono innamorate proprio di fronte ad una pizza? Lo ha pensato il dipartimento marketing di Domino’s Australia, la celebre catena di pizzerie diffusa in tutto il mondo che offre il servizio a domicilio.

Così, in occasione della festa di San Valentino appena trascorsa, il capo dell’Ufficio marketing Allan Collins ha presentato un'iniziativa a dir poco curiosa. Domino’s, infatti, ha messo in palio un (fantastico) anello di fidanzamento a forma di fetta di pizza del valore di ben 9.000 dollari (cioè circa 8.300 auro): un gioiello in oro bianco, con pezzi di formaggio (di diamanti) e peperoni (di rubini).

Per "offrire la possibilità agli amanti di questo alimento di vivere un matrimonio indimenticabile”, l'azienda ha messo in palio anche un servizio di catering per le nozze (a base di pizza, ovviamente).

Per aggiudicarsi questo desideratissimo premio è stato indetto un concorso (con scadenza 12 febbraio): i partecipanti hanno inviato un video di 30 secondi in cui hanno spiegato perché quell'anello sarebbe stato perfetto per la propria proposta di matrimonio. Il vincitore, di cui purtroppo non è stato rivelato il nome, è stato proclamato il 14 Febbraio: giusto in tempo per festeggiare un indimenticabile giorno di San Valentino.

(Credits photo: newsroom.dominos.com.au)