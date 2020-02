Andare a fare la spesa con lo smartphone fa spendere di più

Quando si va a fare la spesa al supermercato conviene lasciare lo smartphone in borsa per tutta la durata degli acquisti: se si intende risparmiare e comprare solo i prodotti davvero necessari, infatti, bisogna rimanere concentrati sulla spesa e non distrarsi guardando continuamente il cellulare per leggere messaggi o controllare il proprio profilo social.

A rivelarlo è uno studio condotto dall’Università di Bath in Gran Bretagna e riportato da Focus: attraverso l’utilizzo di occhiali speciali in grado di registrare i movimenti oculari, i ricercatori hanno monitorato il comportamento di 500 persone impegnate a fare la spesa in un supermercato. Gli psicologi hanno scoperto in questo modo che le persone che si distraevano per controllare più volte lo smartphone alla fine spendevano il 41% in più. Queste distrazioni, infatti, distolgono l’attenzione dai percorsi abituali tra gli scaffali che si conoscono e dove ci si reca per comprare, più o meno sempre, gli stessi prodotti.

Se si procede osservando il cellulare, invece, il percorso viene rallentato e alcuni prodotti che normalmente vengono ignorati, catturano l’attenzione e finiscono nel carrello, facendo così aumentare molto il conto alla cassa.