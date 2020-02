Ritornano i Gig Tiger... ed è subito anni '80

I nostalgici dei videogiochi degli anni '80 sanno di cosa stiamo parlando. A breve potranno tornare a giocare con i Tiger Electronics, noti da noi come Gig Tiger. Per chi non li conoscesse si tratta di video game portatili con schermo LCD, un po' rudimentali e molto economici.

Diciamo che i cugini Game Boy erano molto più interessanti e tecnologicamente più evoluti, anche l'esperienza di gioco era migliore, ma erano decisamente più costosi e meno reperibili. I Gig Tiger avevano una grafica statica e gli elementi di gioco lampeggianti, era difficile giocarci per più di qualche minuto, perché risultavano assai confusi. Nonostante questo, erano molto apprezzati e chi li ha posseduti tra gli anni '80 e '90 non se li è di certo scordati.

L'annuncio della Hasbro arriva durante il New York Toy Fair. La nuova versione dei Tiger Electronics saranno disponibili a partire dall'estate e costeranno 14,99 dollari. Potremmo giocare a X-Men, La Sirenetta, Transformers e Sonic the Hedgehog 3. Non siete contenti?