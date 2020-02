Viene tradita e si vendica in modo epico, lasciando un messaggio sulla macchina dell’ex

Su Twitter è diventata virale la storia di una ragazza tradita che si è vendicata in modo veramente epico. Da ciò che si può evincere dalle foto, a quanto pare la giovane ha scoperto il tradimento di lui e così lo ha lasciato; a quel punto, lui l’ha anche bloccata su WhatsApp. Sarà stato proprio per questo che in lei è nato il desiderio di vendetta.

Visto che non poteva più mandargli messaggi, la ragazza gli ha scritto le ultime cose che voleva dirgli direttamente sulla sua macchina, con la vernice, rovinandogli quindi tutta la carrozzeria: “Visto che mi hai bloccato, te lo scrivo qui – si legge sull’auto – una relazione aperta dovrebbe essere accettata da entrambi. Se era poliamore, dovevi avvisare prima”.

Esto está pasando a la vuelta de mi casa pic.twitter.com/Cx0l5iW1IL — Lau Albertini (@laualbertini) February 12, 2020

Secondo qualcuno si tratta di una trovata pubblicitaria; secondo altri, invece, sarebbe una vendetta autentica: la ragazza voleva fare in modo che altre vittime non cadessero nella stessa trappola in cui è caduta anche lei.